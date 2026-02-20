Caso Rider Glovo replica | Il compenso è equo E dal Tribunale di Milano nessun ordine per assumere 40mila persone

Milano, 20 febbraio 2026 – A poche ore dalla decisione dei giudici milanesi di mettere sotto controllo giudiziario la società Foodinho, srl che gestisce operativamente la piattaforma di delivery Glovo, è arrivata la risposta dell'azienda. "Ieri il Tribunale di Milano ha confermato la nomina di un amministratore giudiziario. È importante chiarire che né il Tribunale né la Procura hanno ordinato a Glovo di assumere 40.000 rider, contrariamente a quanto riportato in modo inesatto da alcune ricostruzioni mediatiche". Glovo inoltre, "prende atto della nomina dell'amministratore ed è impegnata a fornire all'indagine in corso tutti i fatti e i dati rilevanti, che dimostreranno come i rider ricevano un compenso equo e pienamente conforme a tutti i requisiti di legge.