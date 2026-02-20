Caporalato nel delivery commissariata Foodinho-Glovo | Non ci hanno ordinato di assumere 40mila rider

Il Tribunale di Milano ha confermato la nomina di un amministratore giudiziario a Foodinho-Glovo, innescando polemiche sul presunto caporalato nel settore del delivery. La società ha precisato che né il Tribunale né la procura hanno ordinato di assumere 40.000 rider, come si era diffuso. La questione riguarda le accuse di sfruttamento e pratiche irregolari nel reclutamento di lavoratori. La vicenda si concentra sulle modalità di assunzione e sui controlli nel settore delle consegne a domicilio. La discussione continua tra le parti coinvolte.

“Né il Tribunale, né la procura hanno ordinato a Glovo di assumere 40mila rider”. A precisarlo è la stessa società di delivery dopo la conferma da parte del Tribunale di Milano della nomina di un amministratore giudiziario. Secondo Glovo in alcuni casi sarebbero state riportate informazioni inesatte sulla vicenda. “Glovo prende atto della nomina dell’amministratore ed è impegnata a fornire all’indagine in corso tutti i fatti e i dati rilevanti, che dimostreranno come i rider ricevano un compenso equo e pienamente conforme a tutti i requisiti di legge. L’azienda ribadisce la propria disponibilità a collaborare in modo costruttivo con le autorità nel corso di tutto il procedimento”, conclude la nota.🔗 Leggi su Milanotoday.it Leggi anche: Caporalato, Glovo-Foodinho commissariata: ipotesi rider sfruttati e sottopagati Leggi anche: Nuove forme di caporalato. Commissariata Foodinho: "Regolarizzi 40mila rider" Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Caporalato nel food delivery: commissariata Glovo; Glovo commissariata per sfruttamento dei rider e caporalato; Riders con paghe da caporalato, a Milano viene commissariata la Foodinho-Glovo; Gip convalida commissariamento di Glovo: Regolarizzi 40mila rider. Caporalato, Glovo-Foodinho commissariata: ipotesi rider sfruttati e sottopagatiLa Procura di Milano dispone il controllo giudiziario su Foodinho Srl, la società italiana di Glovo. L’ipotesi è quella di caporalato ... quifinanza.it Riders con paghe da caporalato, a Milano viene commissariata la Foodinho-GlovoUna paga di 2,50 euro a consegna per una somma mensile sicuramente non proporzionata né alla qualità, né alla quantità del lavoro ... milanotoday.it Un nuovo capitolo nella vicenda legata a Foodinho-Glovo: il controllo giudiziario resta in vigore. Il gip di Milano ha convalidato il provvedimento di controllo giudiziario per Foodinho, la società del gigante spagnolo Glovo. L'accusa riguarda lo sfruttamento di 4 - facebook.com facebook Il gip di Milano impone il controllo giudiziario su Glovo-Foodinho: regolarizzazione dei rider e stipendi in linea con la Costituzione eurocomunicazione.eu/2026/02/19/gip… #Glovo #Rider #Milano #FoodDelivery #Lavoro #Caporalato #Giustizia #Eurocomun x.com