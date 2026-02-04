Abderrahim Mansouri il pusher freddato dal poliziotto a Rogoredo | Un proiettile frontale da oltre 25 metri

La polizia di Milano ha concluso le prime analisi sull’autopsia di Abderrahim Mansouri, il marocchino di 28 anni ucciso la settimana scorsa. I risultati confermano che il colpo partito dal poliziotto Carmelo Cinturino proveniva da meno di 25 metri e ha colpito il pusher frontalmente. La ricostruzione della scena si avvicina sempre di più alla versione dell’agente, che sostiene di aver sparato in autodifesa nell’area dell’ex boschetto della droga di Rogoredo.

Milano, 4 febbraio 2026 – I primi risultati dell’esame autoptico sul cadavere del 28enne marocchino Abderrahim Mansouri, ucciso la scorsa settimana da un colpo di pistola, sparato dal p oliziotto 41enne Carmelo Cinturrin o, nell’area dell’ex boschetto della droga di Rogoredo, confermano sostanzialmente la sua versione. Il bossolo, il caricatore pieno e un solo colpo sparato da 30 metri. Dai rilievi la conferma: il proiettile non ha trapassato il cranio di Abderrahim Mansouri La relazione tecnica. "La distanza di sparo risulta ben superiore a 25 metri (il poliziotto parlò di 30, ndr ). Il proiettile - si legge nella relazione che riporta i primi esiti - è entrato a livello temporoparietale destro con andamento verso la parte posteriore del cranio, ma senza uscire. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

L’uccisione di Abderrahim Mansouri da parte di un agente di polizia a Rogoredo ha sollevato interrogativi sulla mancanza di bodycam e videosorveglianza.

