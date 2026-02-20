Caso Kalulu-Bastoni McTominay durissimo | le parole faranno discutere

Lo scontro tra Kalulu e Bastoni nel derby d’Italia ha scatenato molte polemiche. Scott McTominay ha commentato duramente l’episodio, accusando i due giocatori di aver esagerato nel contatto. La partita si è infiammata subito dopo il fallo, con il pubblico che ha reagito vivacemente. Le immagini televisive mostrano chiaramente la scena, che ha acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. La questione resta ancora aperta e diventa un argomento caldo in vista delle prossime partite.

Il tema della settimana è stato sicuramente il contatto tra Kalulu e Bastoni durante il derby d’Italia tra Juventus ed Inter di sabato scorso. Il seguente cartellino rosso per il difensore francese è diventato un vero e proprio caso, aprendo un dibattito sulle troppe simulazioni da parte dei calciatori. Scott McTominay nella sua lunga intervista a Il Corriere dello Sport, ha toccato anche questo tema: avete sentito il suo pensiero sulle simulazioni? Napoli, McTominay sulle simulazioni: il suo pensiero. Lunga intervista rilasciata a Il Corriere dello Sport per Scott McTominay. L’MVP della scorsa stagione di Serie A ha parlato delle sue condizioni fisiche in vista della gara contro l’Atalanta di domenica e dello corsa Scudetto, ma ovviamente non poteva mancare una domanda sul caso della settimana. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Caso “Kalulu-Bastoni”, McTominay durissimo: le parole faranno discutere Leggi anche: Inter Juve, ecco che cosa ne pensa Spalletti sulle simulazioni. Le parole del tecnico dopo l’episodio tra Bastoni e Kalulu Leggi anche: Inter-Juve, Moratti commenta il caso Bastoni-Kalulu tra Scudetto e polemiche Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Caso Bastoni-Kalulu: perché la prova TV non punirà il difensore dell'Inter (e non grazierà lo juventino); Caos Inter-Juve, Lautaro a Kalulu: Non è giallo, ma ormai ha fischiato; 'Cercavi giustizia, ma trovasti la legge'; Bergomi: Esultanza Bastoni? Trance agonistica. Ma dovevano consigliargli…. Caso Bastoni-Kalulu, Marotta frena le polemiche: Gogna mediatica, ha sbagliato ma deve andare in NazionaleIl presidente dell’Inter interviene sull’espulsione nel derby d’Italia: Simulazioni esistono da sempre. Bastoni gesto non consono, ma va contestualizzato ... gazzettadelsud.it Repubblica contro Chivu: Pareva di morale inscalfibile, si è rivelato incoerenteIl caso Bastoni-Kalulu in Inter-Juventus ha fatto fare una brutta figura anche a Cristian Chivu. L'allenatore nerazzurro ha parlato nel post-partita di leggero tocco, senza ... tuttonapoli.net Antonio Cassano torna a parlare del caso Bastoni-Kalulu e si scaglia nuovamente così contro la Juve #Juve #Inter #Bastoni #Cassano - facebook.com facebook #Inter, #Marotta prima del Bodo: "La vicenda tra Bastoni e Kalulu ha lasciato amarezza, chiudiamola..." x.com