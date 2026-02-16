Inter Juve ecco che cosa ne pensa Spalletti sulle simulazioni Le parole del tecnico dopo l’episodio tra Bastoni e Kalulu

Inter Juve, ecco che cosa ne pensa Spalletti sulle simulazioni. Le parole del tecnico in conferenza stampa prima del Galatasaray. Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa prima del match con il Galatasaray. Non sono mancate le dichiarazioni sulle simulazioni. Vediamo cosa ha detto il tecnico. LE ULTIME DALLA CONTINASSA SIMULAZIONE – «Offende il calcio ed il professionista. Non voglio parlare di questo perché significherebbe tornare a quella situazione. Io devo essere bravo non ad aiutarli a dire che abbiamo subito un torto ma a farli diventare di un livello che non permette agli altri di determinare per noi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Simulazione di Bastoni, niente verifica con la VAR dopo l’episodio con Kalulu nel derby d’Italia di ieri sera.

Daniele De Rossi ha commentato l’episodio tra Kalulu e Bastoni durante la partita di San Siro, sottolineando che l’incidente ha avuto un impatto globale perché si è svolto durante il match tra Juventus e Inter.

Spalletti parla per la prima volta dei fatti di Inter-Juve e la questone Kalulu-Bastoni con una stoccatona a Chivu: "C'è dispiacere. So che non posso allenare certe situazioni, ma posso far sì che i miei calciatori diventino forti al punto che gli avversari non ti crei - facebook.com facebook

L’arbitro La Penna minacciato di morte dopo Inter-Juve. Ora indaga la Procura di Roma x.com