Buckingham Palace pressing su Andrea | Vada a testimoniare sul caso Epstein

Buckingham Palace fa pressione su Andrea, invitandolo a testimoniare sul caso Epstein. La famiglia reale sembra voler fare chiarezza sulla posizione del duca di York, mentre lui non ha ancora confermato se si presenterà davanti alle autorità. La richiesta arriva in un momento delicato, con le indagini che continuano a scuotere l’immagine della monarchia britannica.

Approfondimenti su Buckingham Palace

L’ex principe Andrea torna sotto i riflettori per una foto che sta facendo il giro del web.

Bill e Hillary Clinton hanno scelto di non testimoniare davanti alla Camera dei rappresentanti riguardo al caso Epstein.

