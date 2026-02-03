Buckingham Palace pressing su Andrea | Vada a testimoniare sul caso Epstein

Da periodicodaily.com 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Buckingham Palace fa pressione su Andrea, invitandolo a testimoniare sul caso Epstein. La famiglia reale sembra voler fare chiarezza sulla posizione del duca di York, mentre lui non ha ancora confermato se si presenterà davanti alle autorità. La richiesta arriva in un momento delicato, con le indagini che continuano a scuotere l’immagine della monarchia britannica.

(Adnkronos) – Buckingham Palace preme perché Andrew Mountbatten-Windsor dica ciò che sa sul caso Epstein. Secondo fonti reali citate dalla Bbc, il fratello minore di re Carlo è sottoposto a crescenti pressioni affinché fornisca prove sui fatti di cui è a conoscenza sul finanziere pedofilo morto suicida in carcere. "Chiunque abbia informazioni – hanno detto.🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

Approfondimenti su Buckingham Palace

“Andrea a quattro zampe su una donna sdraiata per terra”, la foto scandalosa dell’ex principe e i messaggi che mandava a Epstein invitandolo a Buckingham Palace

L’ex principe Andrea torna sotto i riflettori per una foto che sta facendo il giro del web.

I Clinton si sono rifiutati di testimoniare alla Camera sul caso Epstein

Bill e Hillary Clinton hanno scelto di non testimoniare davanti alla Camera dei rappresentanti riguardo al caso Epstein.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Buckingham Palace

Buckingham Palace, pressing su Andrea: Vada a testimoniare sul caso EpsteinBuckingham Palace preme perché Andrew Mountbatten-Windsor dica ciò che sa sul caso Epstein. Secondo fonti reali citate dalla Bbc, il fratello minore di re Carlo è sottoposto a crescenti pressioni affi ... adnkronos.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.