L’ex principe Andrea torna sotto i riflettori per una foto che sta facendo il giro del web. Nella immagine si vede Andrea a quattro zampe vicino a una donna sdraiata per terra. La scena, pubblicata sui social, ha subito scatenato reazioni negative. Ma non è tutto: emergono anche messaggi che Andrea avrebbe inviato all’allora amico Jeffrey Epstein, invitandolo a Buckingham Palace. La vicenda mette in cattiva luce il reale britannico, scatenando nuove polemiche e imbarazzi.

È un imbarazzo (e una vergogna) senza fine quello in cui l’ex principe Andrea ha gettato la famiglia reale britannica offrendo al mondo uno sguardo sulla sua parte peggiore. L’ultima posizione mostrata dal fratello minore di re Carlo III è quella di un uomo chino, a quattro zampe, riverso davanti ad una donna sdraiata. Due foto che nascondono il volto dell’ ennesima vittima del traffico di giovani perpetrato da Jeffrey Epstein che sono contenute negli ultimi files del dossier legato all’uomo, amico dei potenti, morto suicida nel carcere di New York nel 2019. Questo è solo l’ultimo atto di una lunga vicenda partita con le denunce di Virginia Giuffre, che per prima aveva chiamato in causa l’ex principe accusato di aver avuto rapporti con lei tra Londra e New York. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Andrea a quattro zampe su una donna sdraiata per terra”, la foto scandalosa dell’ex principe e i messaggi che mandava a Epstein invitandolo a Buckingham Palace

Approfondimenti su Andrea EPstein

Il Dipartimento di Giustizia ha reso pubblici oltre 3 milioni di pagine di documenti sul caso Epstein.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Andrea EPstein

«Andrea a quattro zampe su una donna». L'ex principe e l'invito a Epstein: «A palazzo avremo molta privacy»Ci sono delle foto negli Epstein Files - almeno, in quelli che ha reso disponibili il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti - in cui Andrew Mountbatten-Windsor (l'ex principe Andrea, già duca di ... msn.com

Trump e l'asta di ragazze, il principe Andrea a quattro zampe: cosa c'è di davvero importante nei nuovi Epstein filesIl Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha pubblicato oltre 3 milioni di pagine dell'inchiesta sul finanziere Jeffrey Epstein implicato in un caso di sfruttamento di ragazze minorenni ... today.it

Il dossier che racconta le cene dell'ex principe Andrea con Epstein e l'invito a Buckingham Palace x.com

