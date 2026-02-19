Arrestato l' ex principe Andrea Condivise informazioni riservate col pedofilo Epstein Perquisita la tenuta reale di Sandringham 

L'ex principe Andrea è stato arrestato per aver passato dati riservati a Jeffrey Epstein. La notizia è arrivata nel giorno del suo compleanno e ha scosso la famiglia reale. Secondo fonti, Andrew Mountbatten-Windsor, che in passato lavorava come rappresentante commerciale del governo di Londra, avrebbe scambiato informazioni sensibili con il noto pedofilo. La polizia ha anche perquisito la tenuta di Sandringham, dove si sono svolti controlli approfonditi. La vicenda ha portato a una serie di interrogativi sulla sicurezza e sulla trasparenza dei membri della monarchia.

L'ex principe Andrea è stato arrestato dalla polizia britannica con l'accusa di aver condiviso informazioni riservate con il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein nella sua ex veste di emissario commerciale del governo di Londra. Lo riferisce Bbc News. L'arresto arriva nel giorno del suo 66esimo compleanno. Secondo la ricostruzione del Daily Mail, sei auto della polizia in borghese sono arrivate alla tenuta del re Carlo a Norfolk poco dopo le 8 di questa mattina. Di lì a breve, un convoglio di auto è stato fotografato mentre lasciava la residenza. «Nell'ambito delle indagini, oggi abbiamo arrestato un uomo sulla sessantina di Norfolk con l'accusa di abuso d'ufficio e stiamo effettuando perquisizioni in alcuni indirizzi nel Berkshire e nel Norfolk. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

