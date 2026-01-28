Con Pitti Taste alla Fattoria di Maiano

Sabato 7 febbraio, la Fattoria di Maiano ospita un evento speciale legato a Pitti Taste, la manifestazione dedicata al cibo che si svolge a Firenze. Mentre la kermesse fiorentina attira professionisti e appassionati, in collina si svolge un appuntamento diverso, con degustazioni e approfondimenti all’interno della tenuta fiesolana. La giornata si presenta come un’occasione per scoprire i sapori e le tradizioni locali in un’atmosfera rilassata e autentica.

"Taste" sale in collina. In contemporanea alla manifestazione targata Pitti, che la prossima settimana celebra il cibo alla Fortezza da Basso di Firenze, sabato 7 febbraio la Fattoria di Maiano propone un originale evento all’interno della sua tenuta fiesolana. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’Antica Macelleria Falorni e prenderà in via con una visita in notturna in fuoristrada agli allevamenti di Cinte Senesi, che si trovano all’interno del Botanic Garden. Da alcuni anni, infatti, la Famiglia Bencistà Falorni acquista le Cinte Senesi di Maiano per produrre i propri insaccati di qualità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Con Pitti Taste alla Fattoria di Maiano Approfondimenti su Pitti Taste Paglia, fra arte e artigianato. Mostra alla Villa di Maiano Alla scoperta della città segreta. Riqualificazione dentro le mura. “Tre nuove porte sotto il Maiano” Grosseto si prepara a svelare un affascinante segreto: le nuove aperture di gallerie sotterranee sotto le mura, recentemente riqualificate. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Per la prima volta saremo presenti a Pitti TASTE 2026, la fiera che celebra le eccellenze italiane e il meglio del Made in Italy. 7 – 9 febbraio 2026 Fortezza da Basso – Firenze Oltre 750 realtà d’eccellenza, maestri e professionisti che raccontano il gusto, la - facebook.com facebook

