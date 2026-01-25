Casale Fattoria-Maliseti Seano è la super sfida per la salvezza

In vista della diciottesima giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria, Casale Fattoria-Maliseti Seano si presenta come una partita cruciale per la corsa alla salvezza. L'incontro, in programma oggi alle 15, coinvolge le squadre di Prato e provincia, che si preparano a dare il massimo per ottenere punti importanti in questa fase decisiva del campionato.

Tutto pronto per la diciottesima giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria: si comincia oggi alle 15 e le compagini di Prato e provincia sono chiamate una volta di più a dare il 110%. Partiamo dal girone B di Prima Categoria: la Pietà 2004, attualmente terza a pari merito con la Stella Rossa di Castelfranco da neopromossa, sogna di avvicinarsi ulteriormente alla seconda piazza occupata dal Monsummano (ma dovrà battere al Faggi il CQS Tempio Chiazzano guidato in panchina dall’ex-Maliseti Fabbri). Sfida interna impegnativa per il Prato Nord, che riceverà il Fornacette Casarosa. Il Viaccia è chiamato a far risultato nella tana dello Staffoli, per evitare il rischio di rimanere impantanato nelle sabbie mobili della zona retrocessione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

