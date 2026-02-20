Casa del Jazz a Roma nuovo stop agli scavi Il figlio del giudice Adinolfi | Siamo dilaniati dal dolore

La Casa del Jazz a Roma ha interrotto di nuovo i lavori di scavo a causa di un contrasto tra la Soprintendenza ministeriale e quella di Roma Capitale. La decisione nasce da divergenze sui metodi di intervento e sulla documentazione richiesta, rallentando le operazioni di rinnovamento dell’area. Tra le voci coinvolte c’è il figlio del giudice Adinolfi, che ha espresso il suo dolore per questa situazione. La questione crea tensioni tra le autorità coinvolte e mette in dubbio il prosieguo dei lavori. La vicenda resta aperta, con le parti che cercano un accordo.

Nuovo stop agli scavi alla Casa del Jazz di Roma. Stavolta dovuto a un disaccordo tecnico che riguarda la Soprintendenza ministeriale e la sovrintendenza di Roma Capitale. L'ennesimo intoppo dopo tre mesi dall'inizio dei lavori alla ricerca del tunnel segreto sotto Villa Osio, che un tempo apparteneva a Enrico Nicoletti, ritenuto il cassiere della Banda della Magliana. "Siamo dilaniati dal dolore", confida al Fatto Lorenzo Adinolfi, figlio del giudice Paolo Adinolfi, scomparso nel nulla nel luglio del 1994. Tra le tesi investigative quella che la presunta morte del giudice fosse dovuta proprio alle sue indagini sulla criminalità romana.