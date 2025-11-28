Ripresi gli scavi alla Casa del Jazz presente il figlio del giudice Adinolfi | Certi di spazio sotterraneo
Si scava con picconi e trivelle alla Casa del Jazz alla ricerca dei resti umani del giudice Paolo Adinolfi. Presente anche suo figlio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
#CasadelJazz, ripresi stamattina gli scavi: si cerca un tunnel segreto legato alla Banda della Magliana lacapitale.it/articolo/casa-… Vai su X
Scavi alla Casa del Jazz per il giudice Paolo Adinolfi: “C’era un passaggio dalla cantina alle catacombe” - Continuano gli scavi alla Casa del Jazz: presente ogni giorno il figlio del giudice Paolo Adinolfi, Lorenzo. Da fanpage.it
