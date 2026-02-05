dismesso il negozio a luci rosse 41enne arrestato per spaccio di sostanze

La polizia ha arrestato un uomo di 41 anni dopo aver scoperto che usava un negozio dismesso come base per lo spaccio di droga. Gli agenti sono entrati nel locale durante la notte, trovando sostanze illegali e fermando il proprietario. La scena si è svolta tra Bologna e Modena, in un’operazione che mira a contrastare il traffico di droga nella zona.

**Un negozio dismesso era un covo a luci rosse.** Così cominciava la storia di una casa chiusa, un’attività illegale e un arresto sorprendente, avvenuto nella notte tra Bologna e Modena. Una 41enne di origine orientale è stata arrestata dai carabinieri della stazione locale per **sfruttamento della prostituzione**, dopo che l’operazione aveva scoperto un **“covo” dentro un esercizio commerciale in disuso**, con stanze illuminate da luci rosse, musica ambient e tende che nascondevano atti sessuali. L’uomo che aveva trovato l’offerta online, e che aveva pagato 50 euro alla donna per entrare, era un 27enne ucraino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

La polizia ha chiuso e sequestrato una casa chiusa cinese.

Il giudice del tribunale di Agrigento ha disposto il giudizio immediato per Antonino Sciascia, 41 anni, residente a Cattolica Eraclea, accusato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Il negozio dismesso era un covo a luci rosse, 41enne in cellaChiusa e sequestrata una casa chiusa cinese: arrestata dai carabinieri della locale stazione una 41enne di origine orientale ... msn.com

Castel Maggiore, scoperto un centro di prostituzione nel negozio dismesso: «Piccole stanze a luci rosse per i clienti, arrestata una donna e sequestri di denaro»Il blitz dei carabinieri in provincia di Bologna ha permesso di trovare un cliente all'interno dell'attività illegale: una 44enne cinese arrestata per sfruttamento della prostituzione e manodopera cla ... corrieredibologna.corriere.it

