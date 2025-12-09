Si rilasciano carte d’identità elettroniche

Domenica, in occasione delle elezioni di quartiere, il Comune di Cesena apre straordinariamente lo Sportello Facile al primo piano del Foro annonario per il rilascio delle nuove carte d’identità elettroniche (Cie). Un servizio dedicato ai cittadini che necessita di rinnovo o di ottenere la propria Cie in vista dell’appuntamento elettorale.

Domenica, in occasione delle elezioni di quartiere, il Comune di Cesena propone una speciale apertura straordinaria dello Sportello Facile (al primo piano del Foro annonario) per il rilascio delle carte d’identità elettroniche (Cie). Il servizio sarà disponibile su prenotazione, come di consueto, e a pagamento. Orari di apertura straordinaria mattina dalle 9 alle ore 13 e pomeriggio, dalle ore 14 alle 18:30. Questa iniziativa si inserisce nel progetto avviato lo scorso settembre, volto a incrementare il numero di cittadini già in possesso della Cie. Oggi sono circa 80mila i cesenati che utilizzano il documento in formato digitale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it