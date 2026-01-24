Carte d’identità elettroniche obbligatorie da agosto

A partire dal 3 agosto, le carte d’identità cartacee non saranno più valide in Italia, anche se in scadenza successivamente a questa data. Si tratta di un passaggio fondamentale verso l’utilizzo esclusivo delle carte d’identità elettroniche, obbligatorie su tutto il territorio nazionale. È importante aggiornare i documenti prima di questa data per evitare eventuali disagi o inconvenienti nelle procedure di identificazione.

Dal 3 agosto tutte le carte d’identità cartacee, quelle “tradizionali” per intendersi, non saranno più valide sull’intero territorio nazionale, anche qualora la loro scadenza fosse successiva a tale data. Al loro posto, subentrano per tutti le CIE, le Carte d’Identità Elettroniche, per la verità già in possesso alla maggior parte dei cittadini. Nel Comune di Bondeno, a seguito di un controllo scrupoloso eseguito dall’ufficio demografico, risultano poco più di tremila le persone ancora in possesso del vecchio formato del documento d’identità. Il Municipio è impegnato a fondo per garantire la sostituzione delle vecchie carte d’identità cartacee: un gruppo di lavoro è stato incaricato di potenziare il servizio di emissione delle carte e progressivamente sono in corso di invio gli avvisi ai cittadini in possesso delle carte cartacee di fissare un appuntamento per il rinnovo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Si rilasciano carte d’identità elettronicheDomenica, in occasione delle elezioni di quartiere, il Comune di Cesena apre straordinariamente lo Sportello Facile al primo piano del Foro annonario per il rilascio delle nuove carte d’identità elettroniche (Cie).

La carta d'identità elettronica diventa OBBLIGATORIA da agosto 2026

Addio alle carte d’identità cartacee. Aperture straordinarie dell’Anagrafe: Evitate di venire all’ultimo minutoC’è tempo fino al 3 agosto per ottenere il documento elettronico: 29mila i fiorentini interessati . Il Comune vara un piano d’azione che coinvolgerà anche i punti decentrati. Personale potenziato. . lanazione.it

Dal 3 agosto 2026 le carte d’identità cartacee non saranno più valide, indipendentemente dalla data di scadenza, come previsto da una circolare del Ministero dell’Interno in attuazione di un Regolamento europeo. Se hai una carta d’identità cartacea in sca - facebook.com facebook