Mainoo è quasi un caso politico | il fratello a Old Trafford contro Amorim con la t-shirt Free Kobbie Mainoo

© Ilnapolista.it - Mainoo è quasi un caso politico: il fratello a Old Trafford contro Amorim con la t-shirt "Free Kobbie Mainoo" Durante il match tra Manchester United e Bournemouth (terminato 4-4), all'Old Trafford era presente il fratello di Kobbie Mainoo mentre indossava una maglia nera con la scritta bianca "Free Kobbie Mainoo". Il centrocampista dei Red Devils è seguito da diverse squadre in vista del calciomercato di gennaio, tra cui il Napoli. Kobbie Mainoo's brother Jordan on Instagram. pic.twitter.comlaXZEfnQqv — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 15, 2025 Mainoo meriterebbe di giocare di più, anche il fratello all'Old Trafford protesta. Il Telegraph scrive a proposito: Mainoo è stato inserito per 29 minuti di partita restanti.