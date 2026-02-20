Carrara rivive | arte e cultura in ex spazi ERP un piano da 300

Carrara ha deciso di riqualificare alcuni spazi abbandonati nel centro storico, dando nuova vita alla zona. La causa è il bisogno di rilanciare la cultura e coinvolgere i cittadini in attività creative. Per farlo, il Comune ha avviato un progetto che prevede l’uso di ex spazi ERP in via Santa Maria 9, destinati a eventi artistici e iniziative sociali. L’obiettivo è trasformare questi ambienti in punti di incontro e di scambio culturale per tutta la comunità. La prima fase del piano prevede interventi di recupero e allestimenti temporanei.

Bologna rivive: la Lunga Notte dell’Arte apre spazi inediti tra storia, comunità e creatività urbana.Bologna si anima con la Lunga Notte dell’Arte, che oggi ha aperto spazi insoliti e nascosti in tutta la città.

Emergenza abitativa. Recupero alloggi Erp, piano da 230mila euro: "Aiutare le fasce deboli"La Giunta di Bologna ha approvato un piano da 230mila euro per recuperare alloggi di edilizia residenziale pubblica.

