Carrara rivive | arte e cultura in ex spazi ERP un piano da 300
Carrara ha deciso di riqualificare alcuni spazi abbandonati nel centro storico, dando nuova vita alla zona. La causa è il bisogno di rilanciare la cultura e coinvolgere i cittadini in attività creative. Per farlo, il Comune ha avviato un progetto che prevede l’uso di ex spazi ERP in via Santa Maria 9, destinati a eventi artistici e iniziative sociali. L’obiettivo è trasformare questi ambienti in punti di incontro e di scambio culturale per tutta la comunità. La prima fase del piano prevede interventi di recupero e allestimenti temporanei.
Carrara: Un Centro Storico Rinnovato tra Arte, Cultura e Rigenerazione Urbana. Il Comune di Carrara ha lanciato un ambizioso progetto per rivitalizzare il cuore del suo centro storico, mettendo a disposizione uno spazio in via Santa Maria 9 per iniziative socioculturali e artistiche. L’obiettivo è contrastare il degrado e l’abbandono, offrendo a artisti, studenti e associazioni locali un luogo gratuito per realizzare progetti che arricchiscano l’offerta culturale della città e coinvolgano attivamente la comunità. L’iniziativa, frutto di una sinergia tra l’amministrazione comunale e ERP Massa-Carrara S.🔗 Leggi su Ameve.eu
Bologna rivive: la Lunga Notte dell’Arte apre spazi inediti tra storia, comunità e creatività urbana.Bologna si anima con la Lunga Notte dell’Arte, che oggi ha aperto spazi insoliti e nascosti in tutta la città.
Emergenza abitativa. Recupero alloggi Erp, piano da 230mila euro: "Aiutare le fasce deboli"La Giunta di Bologna ha approvato un piano da 230mila euro per recuperare alloggi di edilizia residenziale pubblica.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: La leggenda dei Beatles tutta in una sera: lo spettacolo al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
Carrara celebra Fabio Mauri: Arte e ideologia a Palazzo del MedicoFabio Mauri. Arte e ideologia: si intitola così la mostra che dal prossimo 13 febbraio fino al 29 marzo, nella cornice di Palazzo del Medico Piazza Alberica di Carrara, approfondirà il lavoro dell’a ... newtuscia.it
L’educazione alimentare a scuola parla il linguaggio dell’arteIn partenza due nuovi progetti sperimentali di educazione alimentare promossi dal Comune di Carrara, il cui obiettivo è promuovere ... msn.com
TUTTO IN UNA SERA... I BEATLES E LA LORO LEGGENDA AL TEATRO CARTIERE CARRARA DI FIRENZE IL 19 FEBBRAIO ALLE ORE 21. SUL PALCO IL GRUPPO THE BEATBOX IN "THE BEATLES LEGEND" La leggenda dei Beatles da rivivere tutta in u facebook