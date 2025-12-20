troppo monza per la carrarese finisce 4 1

Monza, 20 dicembre 2025 – L’incrocio con una grande finisce ancora in una debacle totale per la Carrarese che non è riuscita a tener testa al Monza. Partita subito in salita per gli apuani che al 9’ su una gran botta da fuori di Birindelli sugli sviluppi di un corner si sono trovati sotto al primo tiro in porta. Sulle ali dell’entusiasmo il Monza ha sfiorato il raddoppio due minuti dopo con Motta che sotto misura su cross dell’ispirato Birindelli ha trovato la respinta di Bleve con Ruggeri bravo a completare il disimpegno. I primi segnali di Carrarese si sono visti al 20’ con una bella combinazione in area finalizzata male da Zanon ma il tempo è stato di completa sofferenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

