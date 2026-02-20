carnevale nel nord milano gli eventi dalla sfilata alla mistura latina

Parate, coriandoli e frittelle. È tutto pronto per il Carnevale, che domani pomeriggio animerà il Nord Milano. A Cinisello la festa inizia in piazza Costa, dove partirà la colorata sfilata accompagnata dagli sbandieratori “Torre dei Germani“ della città di Busnago. Tutti insieme in corteo si percorrerà via Rinascita, via Sant’Ambrogio, poi si attraverserà via Libertà fino ad arrivare in piazza Gramsci. Qui la manifestazione proseguirà fino alle 17 con l’animazione di Danilo Vizzini e lo spettacolo di Magic Endy. A seguire, poi, il cabaret di Fabrizio Fontana, alias Capitan Ventosa di Striscia La Notizia e James Tont di Zelig fino alle 18. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Carnevale a Latina, domenica di festa nel centro città. Attesa per la sfilata dei carriIl Carnevale a Latina ha portato una domenica di festa nel cuore della città, attirando molti bambini e famiglie.

Eventi del week end a Benevento: piazza dedicata a Craxi, sfilata di Carnevale e manifestazioni nel FortoreUn fine settimana ricco di eventi a Benevento.

