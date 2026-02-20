Carnevale a Val Bisagno | 5 linee bus deviate vie chiuse sabato 21
A causa della sfilata del Carnevale a Val Bisagno, sabato 21, cinque linee di autobus saranno deviate e alcune strade resteranno chiuse. L’evento, chiamato ‘Carrossezzu’, attira molti spettatori e richiede modifiche temporanee alla viabilità per garantire la sicurezza. Le deviazioni interesseranno principalmente le vie centrali del quartiere, dove si svolgerà la sfilata. Le autorità hanno avvisato i cittadini di pianificare i propri spostamenti in anticipo. La manifestazione si svolge tra musica e carri colorati, creando un’atmosfera vivace in tutta l’area.
Val Bisagno si prepara al ‘Carrossezzu’: modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico per la sfilata di Carnevale. La tradizionale sfilata di Carnevale, conosciuta come ‘Carrossezzu’, si svolgerà nella Val Bisagno sabato 21 febbraio 2026, portando con sé significative modifiche alla viabilità e al servizio di trasporto pubblico. Le restrizioni, previste dalle 14:00 alle 19:00 e comunque fino a cessate esigenze, interesseranno diverse strade del quartiere, con chiusure e deviazioni per le linee di autobus 13, 14, 715, 725 e 728. Chiusure stradali e percorsi alternativi. Via Molassana sarà completamente interdetta al traffico nel tratto compreso tra il civico 108 e l’incrocio con via Allende.🔗 Leggi su Ameve.eu
Via Piacenza, tratto compreso tra il civ. 203 r e via Fossato di Cicala, divieto di circolazione a tutti i veicoli eccetto quelli impiegati in attività di soccorso ed emergenza. divieto di sosta
