Carnevale a Sora finisce male | uova contro un anziano e rissa tra coriandoli quattro denunciati

Durante il Carnevale a Sora, un anziano è stato colpito con uova mentre partecipava ai festeggiamenti. La confusione è scoppiata tra i partecipanti, con coriandoli volati ovunque e una rissa scoppiata tra alcuni giovani. La Polizia di Stato ha identificato e denunciato quattro persone coinvolte negli incidenti. Sono stati sequestrati alcuni oggetti e sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire quanto accaduto. La festa si è conclusa con toni molto accesi e tensioni.

Truffa online, aggressioni e abbandono di minore: la Polizia di Stato interviene tempestivamente e smantella quattro episodi di illeciti durante i festeggiamenti Il personale della Polizia di Stato ha denunciato, a vario titolo, quattro persone nel corso di controlli svolti a Sora. Un uomo residente in provincia di Milano è stato denunciato per truffa. La vittima aveva acquistato alcuni pezzi di ricambio online, pagando tramite bonifico su carta prepagata. Non ricevendo la merce e senza più contatti con il venditore, l’acquirente sospettava un raggiro e si rivolgeva alla Polizia di Stato, che, dopo gli accertamenti del caso, denunciava l’uomo.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Leggi anche: Rissa tra studenti nel cortile di un istituto superiore, ferito ATA: quattro giovani denunciati per violenza aggravata Leggi anche: Rissa di Capodanno a Collagna, quattro denunciati Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Notizie Sora: news, aggiornamenti, eventi, novità dalla città; Serie D - Girone F. Ancora un pareggio per il Sora, termina 2-2 la sfida contro l'Inter SM Sammaurese; Carnevale del Liri 2026: Scuole Chiuse Anticipatamente a Sora il 17 Febbraio. Caos al carnevale di Sora vicino Frosinone tra truffe, lesioni personali e abbandono di minore, l'operazioneTre denunce per truffa, lesioni personali e abbandono di minore a Sora durante il Carnevale: indagini in corso da parte della Polizia. virgilio.it Carnevale non finisce col Martedì Grasso: eventi fino al 1° marzo 2026Martedì Grasso è domani, ma il Carnevale continua: Milano Ambrosiano, Viareggio, Sciacca e Cento. Date, dritte family e checklist last minute. nostrofiglio.it Mi piace pensarla così: ieri durante la sfilata del carnevale a Sora ho visto questa meravigliosa immagine e ho deciso di renderla eterna nel tempo. Questa nonnina desiderosa di vedere la sfilata dei carri tiene con sé il suo cagnolino sul balcone per rendere p - facebook.com facebook