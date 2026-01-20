Durante i festeggiamenti di Capodanno a Collagna, un alterco tra quattro persone all’interno di un albergo si è concluso con quattro denunce. L’incidente, avvenuto nei corridoi della struttura, ha coinvolto una donna di 44 anni, un uomo di 50 anni e due giovani ventenni, tutti coinvolti in un diverbio per motivi futili. La vicenda si è conclusa senza gravi conseguenze per le persone coinvolte.

Collagna (Reggio Emilia), 20 gennaio 2026 – Si trovavano all'interno di una struttura alberghiera dell'Appennino reggiano per i festeggiamenti di Capodanno, ma per un diverbio scoppiato per futili motivi, una donna di 44 anni, un uomo di 50 anni e due giovani ventenni avrebbero iniziato a litigare tra i corridoi dell'edificio. Tanto da fare intervenire i carabinieri di Collagna per evitare guai peggiori. Pur senza ferite da arma da taglio, lo scontro fisico era stato particolarmente violento. La coppia di fidanzati è stata trasportata in ospedale per medicare traumi guaribili rispettivamente di 8 e 5 giorni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rissa di Capodanno a Collagna, quattro denunciati

