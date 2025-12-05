Rissa tra studenti nel cortile di un istituto superiore ferito ATA | quattro giovani denunciati per violenza aggravata

Una colluttazione tra quattro studenti di un istituto superiore a Napoli si è conclusa con la denuncia dei giovani da parte della Polizia di Stato. L’episodio è avvenuto nel cortile della scuola nella mattinata di mercoledì, quando una discussione tra due coppie di amici si è trasformata in una rissa con calci, pugni e l’uso di un casco da scooter come corpo contundente. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

