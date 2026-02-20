Carnevale a Pontedecimo con sfilata | strade chiuse e divieti

Il Carnevale a Pontedecimo si svolgerà domenica 22 febbraio 2026, causando la chiusura di alcune strade e divieti di sosta. La 72ª edizione del ‘Carrossezzo di Figgieu’ prevede una grande sfilata in maschera, accompagnata da giochi, musica e una pentolaccia tradizionale. Le autorità hanno disposto la chiusura temporanea di alcune arterie principali per garantire la sicurezza dei partecipanti. Le famiglie sono invitate a partecipare e vivere questa festa popolare nel centro del paese. La manifestazione si concluderà nel pomeriggio con un corteo di allegria.

Domenica 22 febbraio torna il ‘Carrossezzo di Figgieu’ con sfilata in maschera, pentolaccia, giochi e musica, cosa cambia per il traffico Festa di carnevale a Pontedecimo domenica 22 febbraio 2026. Torna infatti il ‘Carrossezzo di Figgieu’ giunto alla 72^ edizione con sfilata in maschera, pentolaccia, giochi e musica (a questo link i dettagli sull'evento). Per l'occasione sono state fissate alcune modifiche a soste e viabilità a partire da sabato 21 febbraio. Di seguito i dettagli. GenovaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Genovatoday.it Leggi anche: Carnevale a Latina, la sfilata dei carri in centro. Le strade chiuse e tutti i divieti Leggi anche: Val Bisagno, sfilata di carnevale con modifiche a bus e viabilità: strade chiuse Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Carrossezzo di Figgieu 2026 a Pontedecimo con sfilata in maschera e pentolaccia; Carrosezzu di Figgieu 2026 a Pontedecimo con sfilata, pentolaccia e giochi. Carrosezzu di Figgieu 2026 a Pontedecimo con sfilata, pentolaccia e giochiTorna, per Carnevale, il Carrossezzo di Figgieu di Pontedecimo, giunto alla 72esima edizione. Appuntamento domenica 22 febbraio 2026, alle ore 14, per il ritrovo e la partenza in piazzale Partigiani. mentelocale.it Carrossezzo di Figgieu 2026 a Pontedecimo con sfilata in maschera e pentolacciaAnche quest'anno a Carnevale non può mancare il Carrossezzo di Figgieu di Pontedecimo, giunto alla 72^ edizione. Appuntamento domenica 22 febbraio alle ore 14 per il ritrovo e la partenza in piazzale ... genovatoday.it : Sono serate di grande lavoro nei locali del Ricreatorio di Pontedecimo: lotta contro il tempo per farsi trovare pronti alla prima uscita 2026 del Carnevale di Valpolc - facebook.com facebook A Genova il Carnevale è un’esperienza che attraversa la città con eventi e spettacoli per grandi e piccini! Eventi: il Gran Carnevale dal 13 al 15 febbraio Maschere storiche Balli popolari Cibi tipici: bugie, ravioli e coriandoli Scopri di più: visitgenoa.it/it/ x.com