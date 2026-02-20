Carica Leao! Rafa non molla la corsa scudetto | È una maratona Il Milan c' è

Leao ha segnato il gol che ha portato il Milan sull’1-1 contro il Como, mantenendo viva la speranza di vincere lo scudetto. Rafa non si arrende, anche se il divario con l’Inter resta di sette punti. Il portoghese corre senza sosta, consapevole che il campionato si decide nei dettagli. La squadra rossonera continua a lottare, determinata a recuperare terreno nelle prossime partite. La stagione si avvicina alla sua fase decisiva.

Non è finita. Anche se a Milanello la parola scudetto è bandita, il giorno dopo aver fallito l’occasione di tornare a meno cinque dall’Inter nessuno tra i rossoneri ritiene incolmabile il gap di sette lunghezze rispetto ai nerazzurri. La priorità, o se preferite l’obiettivo, resta l’ingresso in Champions, ribadito più volte da Allegri, ma in uno spogliatoio che ha giocatori abituati a vincere come Modric, ma pure Rabiot e Nkunku è inevitabile non abdicare alla lotta per il tricolore con tredici giornate da giocare e dunque trentanove punti potenziali in palio. Ecco perché ieri Rafa Leao, autore del gol del pareggio contro il Como nonché vice capitano della squadra, ha fatto sentire la sua voce attraverso Instagram.🔗 Leggi su Gazzetta.it

