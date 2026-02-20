Milan Leao non rinuncia alla lotta Scudetto con l’Inter | È una maratona Ma per sperare …

Rafael Leao, che ha segnato il suo primo gol dopo un mese nel match contro il Como, ha dichiarato che il Milan non si arrende nella corsa allo scudetto contro l’Inter. La sua determinazione deriva dalla convinzione che la stagione sia ancora lunga e che ogni partita possa fare la differenza. Con il suo atteggiamento deciso, il portoghese si prepara a dare il massimo nelle prossime sfide. Leao ha inoltre sottolineato l’importanza di mantenere alta la concentrazione in questa fase cruciale.

Nel recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026, il Milan di Massimiliano Allegri non è andato oltre l'1-1 a 'San Siro' contro il Como: iniziale vantaggio ospite (32') con Nico Paz e pareggio dei rossoneri con Rafael Leão (64'). In virtù di questo risultato, a parità di partite (25), l'Inter comanda ora la classifica con 7 punti di vantaggio sul Diavolo. Ma, come evidenziato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, Leao non ha intenzione di mollare. Non vuole abdicare ora dalla lotta Scudetto. L'attaccante portoghese del Milan, infatti, ha avvisato tutti su 'Instagram' come il campionato sia "una maratona".