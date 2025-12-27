Milan per la corsa Scudetto è Leao il tuo uomo in più Ma a due semplici condizioni
In questa prima parte di stagione, Rafael Leao, attaccante del Milan, si è fermato troppo spesso: a Massimiliano Allegri serve il suo 10. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Leao, nuovo leader del Milan e titolare fisso: è l’uomo chiave nella corsa Scudetto
Leggi anche: Semplici dice la sua sulla corsa Scudetto: «Ecco quali sono le favorite. La Juve può…» Il pronostico dell’ex allenatore
Boniek | Napoli Milan ed Inter sono più attrezzate per lo Scudetto Juve Roma? Sognare è lecito ma…; Milan senti De Paola | Quando si perde è colpa del mercato se si vince è merito di Allegri…; Di Gennaro analizza l’Inter | Vincere lo Scudetto non sarà facile L’assenza di Dumfries è tanta roba.
Milan-Sassuolo 2-2, rossoneri fermati nella corsa scudetto. Franco Baresi è tornato a San Siro - Nel giorno in cui lo storico ex capitano del Milan è tornato a San Siro per assistere a una partita dei rossoneri, il Milan bloccato dal Sassuolo ... milanotoday.it
Filippo Galli: "Il Milan ha colmato il gap. Corsa scudetto aperta e con tante squadre coinvolte" - Photo Finish Scudetto”, docufilm sulla scorsa stagione di Serie A, Filippo Galli ha parlato ai microfoni di TMW: "Ancora è presto, mi sembra che al ... tuttomercatoweb.com
Milan, la cruda verità: non è attrezzato per partecipare alla corsa scudetto - Dopo undici turni (meno di un terzo del torneo) è possibile stilare un primo bilancio su questo nuovo Milan targato Max Allegri che naviga ai bordi del quartetto di testa. ilgiornale.it
Verona di corsa anche a Santo Stefano Si punta al Milan Il programma odierno in casa Hellas - facebook.com facebook
