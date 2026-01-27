niscemi situazione critica e frana attiva tutta la collina sta scendendo verso la piana di gela

La zona di Niscemi è interessata da una frana attiva che coinvolge l'intera collina, con un progressivo abbassamento verso la piana di Gela. La conformazione geologica dell’area rende questo fenomeno ricorrente e preoccupante, richiedendo monitoraggi e interventi per garantire la sicurezza del territorio e delle persone che vi abitano.

Il territorio di Niscemi, interessato da una imponente frana, non è nuovo a questo tipo di fenomeni, strettamente legati alla conformazione geologica dell'area. Un episodio analogo si verificò il 12 ottobre 1997, quando una frana interessò la parte meridionale del centro abitato, causando gravi danni e l'evacuazione di circa 400 persone. Oggi la situazione si ripresenta con caratteristiche ancora più rilevanti, il fronte di frana si estende per circa 4 chilometri e coinvolge direttamente le abitazioni prospicienti la scarpata, determinando una zona rossa al momento di 150 metri e l'evacuazione di oltre 1. 🔗 Leggi su Iltempo.it

La frana di Niscemi interessa un’intera collina che si muove verso la piana di Gela.

La frana a Niscemi ha causato il crollo di parti della collina, rendendo inagibili numerosi immobili.

