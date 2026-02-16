Trapianto fallito al Monaldi superteste in Procura per sei ore | La verità del cardiologo dimissionario

Un medico coinvolto nel trapianto fallito al Monaldi ha passato sei ore davanti alla Procura, cercando di chiarire i fatti. La sua deposizione si concentra sulla responsabilità del cardiologo dimissionario, che ha guidato il team durante l’intervento sul bambino di due anni. Il medico ha descritto dettagliatamente le decisioni prese e le possibili criticità riscontrate durante l’operazione. Un testimone chiave che cerca di fare luce su cosa sia realmente accaduto in quei minuti cruciali.

Inchiesta sul trapianto bruciato al Monaldi, è stato ascoltato un medico che ha fatto parte del gruppo di lavoro successivo all’intervento chirurgico effettuato sul piccolo di due anni e quattro mesi. Per oltre tre ore, è stato ascoltato come potenziale testimone il medico Giuseppe Limongelli, cardiologo e docente universitario alla Vanvitelli, fino a poche settimane fa responsabile del follow Up al Monaldi successivi agli interventi di trapianto. Cuore “bruciato”, il quadro clinico: «Emorragia cerebrale e infezione: ecco perché non è più operabile» Come è noto, Limongelli si era dimesso da questo incarico lo scorso 29 dicembre, vale a dire sei giorni dopo l’intervento chirurgico nei confronti del piccolo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

L’ospedale Monaldi di Napoli ha annunciato che il trapianto di cuore del bambino è fallito.

Un trapianto fallito al Monaldi di Napoli: l’ipotesi è che l’equipe sia arrivata a Bolzano senza una custodia adeguata per il cuore del bambino donatore.

