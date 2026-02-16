Trapianto fallito al Monaldi superteste in Procura per sei ore | La verità del cardiologo dimissionario
Un medico coinvolto nel trapianto fallito al Monaldi ha passato sei ore davanti alla Procura, cercando di chiarire i fatti. La sua deposizione si concentra sulla responsabilità del cardiologo dimissionario, che ha guidato il team durante l’intervento sul bambino di due anni. Il medico ha descritto dettagliatamente le decisioni prese e le possibili criticità riscontrate durante l’operazione. Un testimone chiave che cerca di fare luce su cosa sia realmente accaduto in quei minuti cruciali.
Inchiesta sul trapianto bruciato al Monaldi, è stato ascoltato un medico che ha fatto parte del gruppo di lavoro successivo all’intervento chirurgico effettuato sul piccolo di due anni e quattro mesi. Per oltre tre ore, è stato ascoltato come potenziale testimone il medico Giuseppe Limongelli, cardiologo e docente universitario alla Vanvitelli, fino a poche settimane fa responsabile del follow Up al Monaldi successivi agli interventi di trapianto. Cuore “bruciato”, il quadro clinico: «Emorragia cerebrale e infezione: ecco perché non è più operabile» Come è noto, Limongelli si era dimesso da questo incarico lo scorso 29 dicembre, vale a dire sei giorni dopo l’intervento chirurgico nei confronti del piccolo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Trapianto fallito, l'ospedale Monaldi: «Il bambino resta in lista di trapianto, le sue condizioni sono stabili»
L’ospedale Monaldi di Napoli ha annunciato che il trapianto di cuore del bambino è fallito.
Trapianto fallito al Monaldi, l?ipotesi: «Equipe giunta a Bolzano senza custodia cardiaca»
Un trapianto fallito al Monaldi di Napoli: l’ipotesi è che l’equipe sia arrivata a Bolzano senza una custodia adeguata per il cuore del bambino donatore.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Trapianto fallito al Monaldi: cuore danneggiato dal ghiaccio secco. La conferma della direzione sanitaria: Sapevano tutto; Napoli, trapianto cuore fallito per bimbo di 2 anni. 6 medici indagati; Trapianto fallito al Monaldi, l’ipotesi: Equipe giunta a Bolzano senza custodia cardiaca; Primo in lista per un nuovo cuore il bimbo ricoverato al Monaldi a cui è stato trapianto un organo danneggiato.
Trapianto fallito al Monaldi, superteste in Procura per sei ore: «La verità del cardiologo dimissionario»Inchiesta sul trapianto bruciato al Monaldi, è stato ascoltato un medico che ha fatto parte del gruppo di lavoro successivo all’intervento chirurgico effettuato sul piccolo di ... ilmattino.it
Trapianto fallito al Monaldi, l’inchiesta si allarga: «Kit cardiaco inadatto»Il ghiaccio secco al posto di quello naturale triturato, ma non solo. Emergono altri particolari sconcertanti sulla fase della consegna e del trasporto del piccolo cuore espiantato a Bolzano ... ilmattino.it
#Trapianto di #cuore fallito Il bambino di 2 anni si trova attualmente in coma farmacologico ed è supportato da Ecmo, la circolazione extracorporea che consente di mantenere attive le funzioni vitali in attesa di una soluzione definitiva - facebook.com facebook
Le chance per il bimbo dopo il trapianto fallito: un nuovo trapianto, un cuore meccanico o un cuore artificiale x.com