Trapianto fallito al Monaldi superteste in Procura per sei ore | La verità del cardiologo dimissionario

Da ilmattino.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un medico coinvolto nel trapianto fallito al Monaldi ha passato sei ore davanti alla Procura, cercando di chiarire i fatti. La sua deposizione si concentra sulla responsabilità del cardiologo dimissionario, che ha guidato il team durante l’intervento sul bambino di due anni. Il medico ha descritto dettagliatamente le decisioni prese e le possibili criticità riscontrate durante l’operazione. Un testimone chiave che cerca di fare luce su cosa sia realmente accaduto in quei minuti cruciali.

Inchiesta sul trapianto bruciato al Monaldi, è stato ascoltato un medico che ha fatto parte del gruppo di lavoro successivo all’intervento chirurgico effettuato sul piccolo di due anni e quattro mesi. Per oltre tre ore, è stato ascoltato come potenziale testimone il medico Giuseppe Limongelli, cardiologo e docente universitario alla Vanvitelli, fino a poche settimane fa responsabile del follow Up al Monaldi successivi agli interventi di trapianto. Cuore “bruciato”, il quadro clinico: «Emorragia cerebrale e infezione: ecco perché non è più operabile» Come è noto, Limongelli si era dimesso da questo incarico lo scorso 29 dicembre, vale a dire sei giorni dopo l’intervento chirurgico nei confronti del piccolo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

trapianto fallito al monaldi superteste in procura per sei ore la verit224 del cardiologo dimissionario
© Ilmattino.it - Trapianto fallito al Monaldi, superteste in Procura per sei ore: «La verità del cardiologo dimissionario»

Trapianto fallito, l'ospedale Monaldi: «Il bambino resta in lista di trapianto, le sue condizioni sono stabili»

L’ospedale Monaldi di Napoli ha annunciato che il trapianto di cuore del bambino è fallito.

Trapianto fallito al Monaldi, l?ipotesi: «Equipe giunta a Bolzano senza custodia cardiaca»

Un trapianto fallito al Monaldi di Napoli: l’ipotesi è che l’equipe sia arrivata a Bolzano senza una custodia adeguata per il cuore del bambino donatore.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Trapianto fallito al Monaldi: cuore danneggiato dal ghiaccio secco. La conferma della direzione sanitaria: Sapevano tutto; Napoli, trapianto cuore fallito per bimbo di 2 anni. 6 medici indagati; Trapianto fallito al Monaldi, l’ipotesi: Equipe giunta a Bolzano senza custodia cardiaca; Primo in lista per un nuovo cuore il bimbo ricoverato al Monaldi a cui è stato trapianto un organo danneggiato.

trapianto fallito al monaldiTrapianto fallito al Monaldi, superteste in Procura per sei ore: «La verità del cardiologo dimissionario»Inchiesta sul trapianto bruciato al Monaldi, è stato ascoltato un medico che ha fatto parte del gruppo di lavoro successivo all’intervento chirurgico effettuato sul piccolo di ... ilmattino.it

trapianto fallito al monaldiTrapianto fallito al Monaldi, l’inchiesta si allarga: «Kit cardiaco inadatto»Il ghiaccio secco al posto di quello naturale triturato, ma non solo. Emergono altri particolari sconcertanti sulla fase della consegna e del trasporto del piccolo cuore espiantato a Bolzano ... ilmattino.it