Costo medio per studente CNDDU | il diritto allo studio non può essere ridotto a una soglia economica
Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani analizza i nuovi valori del Costo Medio per Studente per l’anno scolastico 2025/2026, sottolineando come questo dato rifletta una visione di sistema più ampia. Il diritto allo studio non può essere ridotto a una soglia economica, ma deve essere garantito come un principio fondamentale, indipendentemente dalle variabili di bilancio.
Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani guarda alla pubblicazione dei nuovi valori del Costo Medio per Studente per l’anno scolastico 20252026 non come a un semplice aggiornamento tecnico, ma come a un atto che rivela una precisa visione di sistema. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Il diritto allo sciopero e il diritto allo studio degli allievi, una riflessione
Leggi anche: Quando l’insegnante può essere chiamato a rispondere personalmente per danni allo studente. Pillole di Question Time
Costo medio per studente scuole paritarie 2025/26, il Ministero pubblica i parametri: la primaria tocca i 9.004 euro. Ecco tutti i valori. NOTA - 4710 del 9 gennaio i valori del Costo Medio Studente per l'anno scolastico 2025/2026. orizzontescuola.it
Legge di bilancio 2026: L’esenzione IMU per le scuole paritarie è collegata al costo medio per lo studente - La Legge di Bilancio 2026 interviene in modo significativo sulla disciplina dell’esenzione IMU per gli immobili utilizzati dalle scuole paritarie non commerciali. commercialistatelematico.com
Quest’ultima è la preferita dei bresciani di città e i prezzi sono il top dell’intero Paese: il costo medio del metro quadro nuovo può variare tra i 12.000 e i 20.000 euro - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.