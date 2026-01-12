Teheran in fiamme | 10.000 arresti Trump valuta l’intervento militare

Le recenti proteste a Teheran hanno portato a circa 10.000 arresti e un aumento delle vittime, ora 538. La situazione politica si intensifica, con Donald Trump che valuta un intervento militare. Nel frattempo, il sostegno di Netanyahu alla rivolta sottolinea la complessità della crisi in Iran, che continua a coinvolgere la regione e a suscitare preoccupazioni internazionali.

La protesta non si placa e le vittime salgono a 538. Netanyahu appoggia la rivolta: «In caso di liberazione torneremo partner». Trump studia le opzioni, ma gli ayatollah minacciano rappresaglie contro le basi Usa. Tira sempre più aria di regime change in Iran. «Speriamo tutti che la nazione persiana sia presto liberata dal giogo della tirannia. E quando quel giorno arriverà, Israele e l’Iran torneranno a essere partner fedeli nella costruzione di un futuro di prosperità e pace», ha dichiarato ieri, riferendosi alle poderose proteste in corso contro il regime khomeinista, Benjamin Netanyahu, che ha successivamente convocato una riunione di sicurezza. 🔗 Leggi su Laverita.info

