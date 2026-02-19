L’allarme del comandante dei carabinieri | Mancano 10.200 unità operatività condizionata Si valuta la riserva volontaria

«L’Arma attualmente registra una carenza di quasi 10.200 unità, pari a circa l’8,5% della forza prevista dalla legge. Questo deficit condiziona le unità operative di tutte le organizzazioni funzionali, chiamate oggi a sostenere un carico di lavoro che è già molto rilevante e in tendenziale crescita». È l’allarme lanciato dal comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, Salvatore Luongo, intervenuto a Roma all’inaugurazione dell’anno accademico della Scuola ufficiali carabinieri. Organici sotto pressione. Luongo ha parlato esplicitamente di «grave carenza» di personale, sottolineando come il sotto-organico incida direttamente sull’operatività quotidiana dei reparti.🔗 Leggi su Open.online

