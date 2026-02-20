Capuano suggerisce che la Juventus fosse a conoscenza del rifiuto di Gravina di concedere la grazia. La sua domanda riguarda il motivo per cui, nonostante ciò, la società abbia comunque presentato la richiesta. La questione riguarda una comunicazione interna tra club e federazione, sollevando dubbi sulle strategie adottate. La vicenda si concentra sulle decisioni prese dai vertici bianconeri in un momento di tensione con la FIGC. La discussione continua senza risposte ufficiali.

Capuano insinua: «La Juve sapeva che Gravina non avrebbe accolto la richiesta di grazia. Mi chiedo allora perché.». La riflessione del giornalista. CapianoIl giornalista di Radio 24 Giovanni Capuano è intervenuto con decisione attraverso il proprio profilo X per commentare il verdetto della FIGC sul caso Kalulu, sollevando dubbi sulla reale strategia della Juventus. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Secondo Capuano, l’esito della richiesta di grazia era ampiamente prevedibile, rendendo l’iniziativa bianconera più un atto politico che una mossa legale con reali speranze di successo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

