Caso Epstein arrestato Andrea Mountbatten-Windsor per abuso d’ufficio Re Carlo III | La legge deve fare il suo corso

Andrea Mountbatten-Windsor è stato arrestato per abuso d’ufficio, collegato alle accuse di coinvolgimento con Jeffrey Epstein. La notizia ha suscitato scalpore, considerando il suo ruolo all’interno della famiglia reale e le indagini che coinvolgono il finanziere statunitense. Secondo fonti ufficiali, l’arresto è avvenuto durante un’operazione della polizia a Londra, che ha perquisito anche la residenza del principe. Re Carlo III ha commentato che “la legge deve fare il suo corso”, mentre l’indagine continua a fare chiarezza su eventuali responsabilità.

Una svolta giudiziaria che riapre una delle pagine più controverse della monarchia britannica. Secondo quanto riportato dalla BBC, Andrea Mountbatten-Windsor – fratello di Carlo III – è stato arrestato con l'accusa di abuso d'ufficio nell'ambito delle indagini legate ai suoi rapporti con Jeffrey Epstein, il finanziere statunitense morto in carcere nel 2019 mentre era in attesa di processo per traffico sessuale di minori. L'arresto è avvenuto nella residenza di Sandringham, nel Norfolk, dove l'ex principe si era trasferito dopo aver lasciato la sua abitazione di Windsor. Una coincidenza simbolica: il fermo è scattato proprio nel giorno del suo 66esimo compleanno.