Re Carlo III si dice preoccupato per le nuove accuse contro il fratello Andrea. Il sovrano ha deciso di prendere le distanze, lasciando intendere di essere pronto a collaborare con le autorità. La notizia ha fatto il giro dei media e ha riacceso il dibattito sulla famiglia reale britannica.

Re Carlo III è intervenuto con una nota ufficiale sul caso Epstein e sulle novità emerse a carico del fratello Andrea. Il sovrano si è detto profondamente preoccupato per le accuse che continuano a venire alla luce sul “signor Mountbatten-Windsor”, ovvero l’ex principe Andrea. La casa reale ha dato piena disponibilità a collaborare con la polizia che indaga sulla vicenda. Caso Epstein, Re Carlo III preoccupato per le nuove accuse Accertamenti della polizia sull’ex principe Andrea Caso Epstein, anche William si dice preoccupato Caso Epstein, Re Carlo III preoccupato per le nuove accuse La nota diffusa da Buckingham Palace è arrivata dopo che la polizia ha reso noto di voler svolgere accertamenti sulle informazioni riservate che l’ex principe Andrea avrebbe condiviso con Epstein. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Caso Epstein, re Carlo III scarica il fratello Andrea e si dice pronto a collaborare con la polizia

Approfondimenti su Re Carlo III

Il re Carlo III si mostra disponibile a collaborare con le autorità britanniche nel caso Epstein.

Re Carlo si dice disposto a collaborare con la polizia sulle accuse contro Andrea.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Re Carlo III

Argomenti discussi: Caso Epstein, Re Carlo pronto a collaborare con polizia su Andrea: preoccupato per accuse; Re Carlo contestato dalla folla per Epstein e per Andrea: Cosa stai nascondendo?. Urla e striscioni di protesta anche a Buckingham Palace; Ex principe Andrea via dalla Royal Lodge dopo le pressioni di Carlo per il caso Epstein; Le mail tra Epstein e il Principe Andrea che lo mettono nuovamente nei guai.

Epstein files, la mossa di re Carlo contro il fratello Andrea: pronto ad «aiutare» la polizia in una eventuale indagineIntanto negli Usa Ghislaine Maxwell ha invocato il diritto di non rispondere davanti alla Commissione di Vigilanza: parlerà solo se Trump le darà la grazia ... corriere.it

Il caso Epstein agita Re Carlo: Potrebbe segnare la fine della MonarchiaRe Carlo è in subbuglio, non si placano le polemiche per Andrea e il suo legame con il caso Epstein: la Monarchia non è mai stata tanto debole ... dilei.it

Caso #Epstein, Ghislaine Maxwell non risponde alle domande: "Parlerò solo in cambio della grazia di Trump" x.com

Caso Epstein, Ghislaine Maxwell in silenzio davanti al Congresso e invoca Quinto Emendamento - facebook.com facebook