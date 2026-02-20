Capodoglio spiaggiato in una caletta a Castiglioncello | il mare in tempesta restituisce la carcassa

Un capodoglio si è arenato questa mattina in una caletta di Castiglioncello, probabilmente spinto dalla tempesta che ha attraversato la zona. La carcassa di circa 15 metri è stata trovata tra le rocce, con segni evidenti di danni causati dalle onde impetuose. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani, la Capitaneria di porto e i tecnici di Arpat per valutare la situazione e raccogliere campioni. La scoperta ha attirato l’attenzione di alcuni residenti, che si sono affacciati alla spiaggia per osservare da vicino il mammifero.