Capodoglio spiaggiato in una caletta a Castiglioncello | il mare in tempesta restituisce la carcassa
Un capodoglio si è arenato questa mattina in una caletta di Castiglioncello, probabilmente spinto dalla tempesta che ha attraversato la zona. La carcassa di circa 15 metri è stata trovata tra le rocce, con segni evidenti di danni causati dalle onde impetuose. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani, la Capitaneria di porto e i tecnici di Arpat per valutare la situazione e raccogliere campioni. La scoperta ha attirato l’attenzione di alcuni residenti, che si sono affacciati alla spiaggia per osservare da vicino il mammifero.
Intervento di Capitaneria, vigili urbani e Arpat. Il ritrovamento nella mattina di venerdì 20 febbraio.🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Il mare restituisce un tesoro dopo la tempesta a Gallipoli: un Cristo appare tra la sabbia del Salento
Leggi anche: Il mare restituisce un congelatore: insolito ritrovamento nel CilentoLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Non avvicinatevi ai capodogli morti, potrebbero esplodere: allarme per chi si avvicina a fotografare i due cetacei spiaggiati in DanimarcaDue enormi cetacei sono stati trovati spiaggiati in Danimarca. Le autorità avvertono del pericolo di esplosione dei corpi. ilfattoquotidiano.it
Danimarca, i bambini giocano con la carcassa della balena spiaggiata. Le autorità: effluvi pericolosi e potrebbe esplodereDue capodogli sono morti arenati in due diverse zone dello Jutland. Ci si interroga sulle ragioni dello spiaggiamento. Inascoltati gli inviti alla popolazione a non avvicinarsi ... corriere.it