Il mare restituisce un tesoro dopo la tempesta a Gallipoli | un Cristo appare tra la sabbia del Salento

Dopo la furia del maltempo, il mare ha restituito un oggetto che ha lasciato tutti senza parole a Gallipoli. Tra le onde e la sabbia, gli abitanti hanno trovato un crocifisso di grandi dimensioni, sembra un Cristo, che si staglia tra i detriti portati dalle maree. La scoperta ha subito attirato curiosi e appassionati, che vedono in questo segno un segno di rinascita dopo le devastazioni. La zona è ora sotto osservazione delle autorità, mentre la gente si chiede cosa significhi davvero questo ritrovamento.

Il maltempo colpisce le coste del Sud, portando mareggiate e distruzione. Ma tra le scene disastrose, emerge un segno che nessuno si aspettava: una scoperta che apre il cuore alla speranza. Il mare crea, il mare distrugge, il mare lascia: questo è ciò che è stato possibile trovare lungo le coste del Salento: la violenza della fuoria dell’acqua ha lasciato detriti e ogni sorta di rifiuto sulla spiaggia. Nonostante tutto, c’è stato qualcuno che ne ha visto una sorta di “terreno fertile” per creare qualcosa di bello. Un artista, infatti, ha trasformato i detriti arrivati dal mare in una scultura dall’altro valore simbolico e spirituale. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Il mare restituisce un tesoro dopo la tempesta a Gallipoli: un Cristo appare tra la sabbia del Salento Approfondimenti su Gallipoli Salento Raffiche di vento e mare in tempesta, il sud Salento sferzato dal maltempo Le condizioni meteorologiche nel sud Salento sono caratterizzate da raffiche di vento e mare in tempesta, che influenzano il paesaggio costiero della regione. Tra sabbia, barche e antichi borghi. Viaggio tra i presepi di Rimini, dal mare al centro storico Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Gallipoli Salento Argomenti discussi: Pulizie al Poetto, una domenica per prendersi cura del mare dopo le mareggiate del ciclone Harry; A Domus de Maria il mare restituisce antiche vestigia: riaffiorano due tombe fenicie sulla spiaggia di Sa Colonia.; Roberto, il 'postino del mare' che salva i sogni alla deriva: in 20 anni ha recuperato 650 'message in a bottle'; Il mare restituisce due tombe fenicie e reperti archeologici. Il mare restituisce un tesoro dopo la tempesta a Gallipoli: un Cristo appare tra la sabbia del SalentoIl maltempo colpisce le coste del Sud, portando mareggiate e distruzione. Ma tra le scene disastrose, emerge un segno che nessuno si aspettava: una scoperta che apre il cuore alla speranza. Dalla ... lalucedimaria.it Sa Colonia, il mare restituisce il passato: riaffiorano tombe e reperti sul litorale di Domus De MariaIntervento dei carabinieri, ieri a Domus De Maria, allertati per un importante ritrovamento su una delle spiagge del litorale, dove l’incessante azione erosiva delle onde generata dal maltempo ha fatt ... vistanet.it Le raffiche di vento e un mare a briglie sciolte: Gallipoli questa mattina sotto lo schiaffo dello scirocco. Il vento sferza la città, fa “ballare” i cartelli stradali, mentre le onde si infrangono sulle antiche mura. #nuovoquotidianodipuglia #vento #scirocco #gallipoli #s - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.