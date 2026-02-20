Capo Plaza torna live da luglio con il Summer Tour
Capo Plaza annuncia il ritorno dal vivo con il “Summer Tour” a partire da luglio, dopo aver riempito i palasport di Assago e Roma e aver concluso l’estate con il tutto esaurito a Milano. La sua popolarità cresce grazie ai concerti sold out, attirando migliaia di fan. La tournée vedrà l’artista esibirsi in diverse città italiane, portando sul palco i brani più amati. Le date confermate si avvicinano, e i biglietti stanno rapidamente andando esauriti.
Tempo di lettura: 3 minuti Dopo il grande successo dell’ultimo tour con i sold out nei palasport di Assago e Roma e un tour estivo terminato con il tutto esaurito al Carroponte di Milano, CAPO PLAZA, uno degli artisti più importanti della scena rap, si prepara a tornare live in Italia con un tour che lo vedrà impegnato nel corso della prossima estate. Queste le date del “Summer tour”: 27 luglio – RICCIONE Riccione Music City 29 luglio – ROMA Auditorium Parco della Musica 30 luglio – NAPOLI Arena Flegrea- Noisy Naples Festival 20 agosto – ALGHERO Alguer Summer Festival 22 agosto – PALERMO Dream Pop Fest 5 settembre – FIRENZE Decibel Open Air 6 settembre – BARI Sottosopra Fest I biglietti per le nuove date saranno disponibili dalle ore 11:00 di martedì 24 febbraio su www.🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche: Madame torna live nel 2026: annuncia il tour estivo italiano con 15 tappe tra luglio e settembre.
Leggi anche: Il tour di Coez fa tapa a Pisa, il 22 luglio al Summer Knights
Capo Plaza - Resta Ancora Un Po' (Official Visual Video)
Argomenti discussi: Capo Plaza, l'album 4U: E' bello sapere che esistono relazioni sane; Capo Plaza: Giravo il Sud sui treni senza biglietto per respirare l’hip hop. Puntavo a guadagnare 1.300 euro al mese, poi è arrivato il successo; Il nuovo ep di Capo Plaza scolpito nel ghiaccio: l'installazione di Milano è made in Santarcangelo; Capo Plaza: Non credevo di arrivare a niente di tutto questo.
Capo Plaza al Radio Zeta Future Hits Live 2025 / Meglio 1 donna che 150, l’amore con Gaia ClericiIl cantante Capo Plaza sarà uno dei protagonisti al Radio Zeta Future Hits Live 2025. L'artista è legato da oltre tre anni con l'influencer Gaia Clerici. Il cantante Capo Plaza sarà uno dei grandi ... ilsussidiario.net
Capo Plaza torna con il singolo Resta ancora un po' dal 23 gennaioCapo Plaza, figura di spicco del rap italiano, torna sulle piattaforme musicali con il singolo 'Resta ancora un po'', disponibile dal 23 gennaio. L'artista, celebre per i suoi successi, annuncia così ... it.blastingnews.com
CAPO PLAZA Napoli – Arena Flegrea 30 luglio 2026 Il fuoriclasse della trap arriva a Napoli per una data imperdibile all’Arena Flegrea. Il tour 2026 fa tappa in città per uno show senza precedenti. Con 79 dischi di Platino, Capo Plaza ha ridefinito i confin - facebook.com facebook
Capo Plaza ripercorre gli anni in strada a Salerno per inseguire il rap e una crescita costruita con i suoi errori. Adesso presenta 4U EP, il suo progetto più intimo x.com