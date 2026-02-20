Capo Plaza annuncia il ritorno dal vivo con il “Summer Tour” a partire da luglio, dopo aver riempito i palasport di Assago e Roma e aver concluso l’estate con il tutto esaurito a Milano. La sua popolarità cresce grazie ai concerti sold out, attirando migliaia di fan. La tournée vedrà l’artista esibirsi in diverse città italiane, portando sul palco i brani più amati. Le date confermate si avvicinano, e i biglietti stanno rapidamente andando esauriti.

Tempo di lettura: 3 minuti Dopo il grande successo dell’ultimo tour con i sold out nei palasport di Assago e Roma e un tour estivo terminato con il tutto esaurito al Carroponte di Milano, CAPO PLAZA, uno degli artisti più importanti della scena rap, si prepara a tornare live in Italia con un tour che lo vedrà impegnato nel corso della prossima estate. Queste le date del “Summer tour”: 27 luglio – RICCIONE Riccione Music City 29 luglio – ROMA Auditorium Parco della Musica 30 luglio – NAPOLI Arena Flegrea- Noisy Naples Festival 20 agosto – ALGHERO Alguer Summer Festival 22 agosto – PALERMO Dream Pop Fest 5 settembre – FIRENZE Decibel Open Air 6 settembre – BARI Sottosopra Fest I biglietti per le nuove date saranno disponibili dalle ore 11:00 di martedì 24 febbraio su www.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Capo Plaza torna live da luglio con il “Summer Tour”

Capo Plaza - Resta Ancora Un Po' (Official Visual Video)

