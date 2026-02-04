Il tour di Coez fa tapa a Pisa il 22 luglio al Summer Knights

Il cantante Coez torna in Toscana e si prepara a salire sul palco di Pisa. Il 22 luglio sarà in piazza dei Cavalieri, durante il Festival Summer Knight. I fan sono già in fermento, pronti a cantare dal vivo i suoi successi. La data si aggiunge alle tappe estive di un tour che promette emozioni e tanta musica.

Pisa, 4 febbraio 2026 – Farà tappa il 22 luglio in piazza dei Cavalieri a Pisa, al Festival Summer Knight, il tour di Coez. Lo anniuncia Leg Live Emotion Group, società organizzatrice del festival promosso dal Comune di Pisa in collaborazione con Pisamo. Il cantautore romano, dopo il souccesso del tour nei palazzetti, con oltre 70 mila biglietti venduti e diverse date sold out, tornerà a esibirsi live nelle location più suggestive in tutta Italia. I biglietti sono già in vendita sul circuito ticketone. "Ci tenevo - ha detto Coez, pseudonimo di Silvano Albanese - a riportare dal vivo il tour Rooftop, tornando in estate con un nuovo spettacolo.

