Caos politico a Ostia Il parere dei romani sullo stadio Flaminio ASCOLTA il podcast di oggi 20 febbraio

A Ostia, il caos politico nasce dalle tensioni sulla gestione dello stadio Flaminio. I cittadini romani si dividono tra chi chiede interventi immediati e chi teme nuovi ritardi, creando un clima di incertezza. La discussione si intensifica dopo le ultime dichiarazioni delle autorità comunali, che promettono interventi senza specificare tempi certi. Intanto, i residenti lamentano problemi di sicurezza e degrado nell’area. La polemica continua a coinvolgere politici e cittadini, mentre l’opinione pubblica attende risposte concrete. La situazione resta complicata e ancora senza una soluzione chiara.