I pini crollati preoccupano il Campidoglio Maxi voragine a Roma ASCOLTA il podcast di oggi 4 febbraio
Questa mattina a Roma si è aperta con una notizia preoccupante: una maxi voragine si è aperta nel centro della città, sotto gli occhi di tutti. I pini che si trovano nelle vicinanze sono caduti, creando un grosso problema per le strade e la circolazione. Le autorità stanno monitorando la situazione e stanno cercando di capire come intervenire prima che la voragine possa peggiorare. La città si sveglia con un nuovo allarme, mentre i residenti si chiedono cosa si possa fare per prevenire altri crolli simili.
Fori Imperiali, summit in Campidoglio sui pini crollati: vanno riviste le tecniche di monitoraggio
Un summit si è tenuto oggi in Campidoglio per discutere dei pini crollati sui Fori Imperiali.
Senzatetto morto per il freddo a Roma. Oggi c'è sciopero dei taxi. ASCOLTA il podcast di oggi 13 gennaio
Ecco l’introduzione richiesta: Oggi a Roma si registra un tragico episodio legato al freddo, con un senzatetto deceduto.
