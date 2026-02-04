I pini crollati preoccupano il Campidoglio Maxi voragine a Roma ASCOLTA il podcast di oggi 4 febbraio

Questa mattina a Roma si è aperta con una notizia preoccupante: una maxi voragine si è aperta nel centro della città, sotto gli occhi di tutti. I pini che si trovano nelle vicinanze sono caduti, creando un grosso problema per le strade e la circolazione. Le autorità stanno monitorando la situazione e stanno cercando di capire come intervenire prima che la voragine possa peggiorare. La città si sveglia con un nuovo allarme, mentre i residenti si chiedono cosa si possa fare per prevenire altri crolli simili.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.