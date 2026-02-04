I pini crollati preoccupano il Campidoglio Maxi voragine a Roma ASCOLTA il podcast di oggi 4 febbraio

Da romatoday.it 4 feb 2026

Questa mattina a Roma si è aperta con una notizia preoccupante: una maxi voragine si è aperta nel centro della città, sotto gli occhi di tutti. I pini che si trovano nelle vicinanze sono caduti, creando un grosso problema per le strade e la circolazione. Le autorità stanno monitorando la situazione e stanno cercando di capire come intervenire prima che la voragine possa peggiorare. La città si sveglia con un nuovo allarme, mentre i residenti si chiedono cosa si possa fare per prevenire altri crolli simili.

Fori Imperiali, summit in Campidoglio sui pini crollati: vanno riviste le tecniche di monitoraggio

Un summit si è tenuto oggi in Campidoglio per discutere dei pini crollati sui Fori Imperiali.

Ecco l’introduzione richiesta: Oggi a Roma si registra un tragico episodio legato al freddo, con un senzatetto deceduto.

i pini crollati preoccupanoFori Imperiali, summit in Campidoglio sui pini crollati: vanno riviste le tecniche di monitoraggioL'amministrazione non esclude la possibilità di abbattere e sostituire gli alberi ultracentenari. Opzione da valutare dopo l'incontro con gli esperti convocati in Comune ... romatoday.it

Dopo i pini crollati ai Fori imperiali nuovi controlli sugli alberi. Ci saranno nuovi abbattimentiPini a rischio crollo in via dei Fori Imperiali. Dopo il crollo a distanza ravvicinata di due alberi a distanza di quattro giorni l'uno dall'altro il Campidoglio corre ai ripari e annuncia - tramite l ... romatoday.it

