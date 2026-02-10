Lotito si prende il Flaminio Il liceo di Roma sotto attacco ASCOLTA il podcast di oggi 10 febbraio

Questa mattina il liceo Flaminio di Roma si è trovato sotto attacco. Gruppi di studenti e alcuni genitori si sono radunati davanti all’ingresso, protestando contro le decisioni dell’amministrazione scolastica. La polizia è intervenuta per calmare gli animi e garantire l’accesso alle lezioni. La tensione resta alta e si aspettano sviluppi nelle prossime ore.

I pini crollati preoccupano il Campidoglio. Maxi voragine a Roma. ASCOLTA il podcast di oggi 4 febbraio Questa mattina a Roma si è aperta con una notizia preoccupante: una maxi voragine si è aperta nel centro della città, sotto gli occhi di tutti. Studentessa stuprata a Roma. Ecco la baby gang violenta. ASCOLTA il podcast di oggi 10 dicembre Il 10 dicembre a Roma si è verificato un grave episodio di violenza, con una studentessa vittima di stupro da parte di una baby gang.

