È stata una serata movimentata quella dello scorso 25 novembre per le forze dell’ordine altoatesine che sono intervenute per bloccare un uomo che è stato sorpreso mentre rubava della merce all’interno di un negozio del centro commerciale Centrum di Bolzano.Il fatto è stato immediatamente. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

© Trentotoday.it - Il furto, l’inseguimento, l’arresto: caos al centro commerciale