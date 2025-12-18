Asili nido comunali a Napoli le rette aumentano fino a 170 euro al mese | chi pagherà di più
Il Comune di Napoli sta pianificando un aggiornamento delle tariffe per gli asili nido comunali e la mensa scolastica, con aumenti che potrebbero arrivare fino a 170 euro al mese a partire dall'anno scolastico 2026-27. La revisione delle tariffe solleva preoccupazioni tra le famiglie, che si trovano ad affrontare un possibile incremento dei costi per l’educazione e l’assistenza dei propri figli.
Il Comune di Napoli si prepara a rivedere il tariffario per le rette degli asili nido e la mensa scolastica dall'anno scolastico 2026-27. Cosa cambia e chi pagherà di più. 🔗 Leggi su Fanpage.it
