Asili nido comunali a Napoli le rette aumentano fino a 170 euro al mese | chi pagherà di più

Il Comune di Napoli sta pianificando un aggiornamento delle tariffe per gli asili nido comunali e la mensa scolastica, con aumenti che potrebbero arrivare fino a 170 euro al mese a partire dall'anno scolastico 2026-27. La revisione delle tariffe solleva preoccupazioni tra le famiglie, che si trovano ad affrontare un possibile incremento dei costi per l’educazione e l’assistenza dei propri figli.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.