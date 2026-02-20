Canzoni Sanremo 2026 Ossessione di Samurai Jay

Samurai Jay torna a Sanremo con il brano “Ossessione”, dopo aver conquistato il pubblico con “Halo” durante l’estate. La sua partecipazione mira a mantenere alta la popolarità e a proporre una canzone che punta a catturare l’attenzione tra i favoriti. Il musicista ha già annunciato che la sua esibizione sarà energica e coinvolgente. Con questa presenza, desidera rafforzare la sua posizione nel panorama musicale italiano. La sua performance è molto attesa tra gli appassionati del festival.

Bisogna battere il ferro finché è caldo. Sull'onda lunga del successo estivo di Halo, Samurai Jay arriva al Festival di Sanremo per consolidare l'attenzione mediatica ricevuta. L' Ossessione del titolo è il tema centrale del brano che presenterà all'Ariston: quella per le donne, quella per la musica e anche quella per la vita. Il sound è urban con forti contaminazioni reggaeton. Si punta a far ballare il pubblico, ma anche a sorprenderlo con il breve featuring vocale di Belen. Nessuna occasione può essere sprecata. Ossessione, il testo della canzone di Samurai Jay. di G. Amatore – S. Sellitti – V.