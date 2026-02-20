Canzoni Sanremo 2026 Ossessione di Samurai Jay

Da davidemaggio.it 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Samurai Jay torna a Sanremo con il brano “Ossessione”, dopo aver conquistato il pubblico con “Halo” durante l’estate. La sua partecipazione mira a mantenere alta la popolarità e a proporre una canzone che punta a catturare l’attenzione tra i favoriti. Il musicista ha già annunciato che la sua esibizione sarà energica e coinvolgente. Con questa presenza, desidera rafforzare la sua posizione nel panorama musicale italiano. La sua performance è molto attesa tra gli appassionati del festival.

Bisogna battere il ferro finché è caldo. Sull’onda lunga del successo estivo di Halo, Samurai Jay arriva al Festival di Sanremo per consolidare l’attenzione mediatica ricevuta. L’ Ossessione del titolo è il tema centrale del brano che presenterà all’Ariston: quella per le donne, quella per la musica e anche quella per la vita. Il sound è urban con forti contaminazioni reggaeton. Si punta a far ballare il pubblico, ma anche a sorprenderlo con il breve featuring vocale di Belen. Nessuna occasione può essere sprecata. Ossessione, il testo della canzone di Samurai Jay. di G. Amatore – S. Sellitti – V. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

canzoni sanremo 2026 ossessione di160samurai jay
© Davidemaggio.it - Canzoni Sanremo 2026, “Ossessione” di Samurai Jay

Sanremo 2026, Samurai Jay – «Ossessione»Samurai Jay, nome d’arte di Gennaro Amatore, ha attirato l’attenzione a Sanremo 2026 con il suo brano «Ossessione».

Leggi anche: Sanremo 2026, Samurai Jay, di cosa parla il brano Ossessione

Destinazione Sanremo 2026 | SamuraiJay

Video Destinazione Sanremo 2026 | SamuraiJay
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Sanremo 2026, Samurai Jay con Ossessione. Il testo della canzone; Ossessione di Samurai Jay – Il testo e il significato della canzone di Sanremo 2026; Sanremo 2026: ecco di cosa ci parleranno le canzoni in gara; Sanremo 2026, Samurai Jay canta Ossessione. Testo e di cosa parla la canzone.

canzoni sanremo 2026 ossessioneCanzoni Sanremo 2026, Ossessione di Samurai JayIl testo e il significato di Ossessione, la canzone con cui Samurai Jay gareggia tra i Big del Festival di Sanremo 2026 ... davidemaggio.it

canzoni sanremo 2026 ossessioneSamurai Jay a Sanremo 2026 con Ossessione: il venerdì sera come unica verità di un amore tossicoSamurai Jay a Sanremo 2026 con Ossessione: testo integrale, analisi e significato della canzone in gara alla 76ª edizione del Festival. lifestyleblog.it