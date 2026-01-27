Bergamo si avvia alla conclusione il cantiere per la nuova vasca di laminazione in largo Barozzi

La realizzazione della nuova vasca di laminazione in largo Barozzi a Bergamo sta procedendo secondo i tempi stabiliti. I lavori, ancora in corso, sono parte di un intervento volto a migliorare la gestione delle acque e la sicurezza del territorio. Questa opera si inserisce nel contesto delle iniziative di potenziamento infrastrutturale della città, contribuendo a un miglioramento complessivo dell’ambiente urbano.

Bergamo. Procedono, secondo cronoprogramma, i lavori per la realizzazione della nuova vasca di laminazione in largo Barozzi. Sono infatti in fase di completamento le lavorazioni strutturali; con il recente getto della soletta di copertura (parte superiore della vasca), il corpo centrale dell'opera può considerarsi concluso. Restano da realizzare il locale tecnico destinato ad accogliere le pompe e i raccordi idraulici per le immissioni in vasca; parallelamente si procederà all'installazione delle componenti elettromeccaniche e delle opere impiantistiche necessarie al corretto funzionamento del sistema di laminazione.

