Pronostico Lione-Brest | padroni di casa a doppia cifra

Lione e Brest si affrontano nella diciottesima giornata di Ligue 1, con il fischio d’inizio previsto domenica alle 20:45. La sfida offre spunti interessanti per analisi e pronostici, includendo statistiche, formazioni e ultime notizie. In questo incontro, i padroni di casa sono favoriti, con una previsione di risultato a loro favore. Di seguito, tutte le informazioni utili per seguire e valutare questa partita.

Lione-Brest è una partita della diciottesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Da quando Paulo Fonseca, dopo la lunga squalifica, è tornato a sedersi sulla panchina del Lione anche in campionato, o in generale nelle partite non europee in Patria, ha perso solamente una volta, al "debutto" contro il Lorient. Poi, il tecnico portoghese, ha piazzato una serie di cinque vittorie di fila delle quali, l'ultima in casa del Lille che ha rilanciato in maniera prepotente le ambizioni Champions League.

