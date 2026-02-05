Tumori Luppi Msd | Con nuove indicazioni per pembrolizumab più vita e nuove speranze
L’azienda farmaceutica Msd annuncia nuove indicazioni per il pembrolizumab, un farmaco che può fare la differenza per i pazienti con tumori. Dopo anni di investimenti nell’immuno-oncologia, ora si aprono nuove speranze e possibilità di vita più lunga. I medici aspettano i risultati degli studi per capire come applicare al meglio queste novità.
(Adnkronos) – "Negli ultimi 10 anni Msd ha riscritto la storia dell'oncologia, investendo in maniera importante sull'immuno-oncologia. Il punto di svolta è arrivato proprio 10 anni fa, con i primi risultati di pembrolizumab in una delle forme di cancro allora più difficili da trattare: il melanoma. All'epoca la probabilità di sopravvivenza era intorno al 5%; l'introduzione di pembrolizumab, in aggiunta allo standard di cura disponibile, ha portato quella percentuale fino al 50%. Un risultato che ha aperto la strada a un nuovo modo di pensare l'intero percorso terapeutico per molti pazienti oncologici".🔗 Leggi su Periodicodaily.com
