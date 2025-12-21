sliding doors

Le porte scivolano e il treno si mette in movimento, segnando un nuovo inizio. A bordo, una mamma e il suo bambino assistono alla separazione, consapevoli che ogni addio apre la strada a nuove occasioni. È un momento di transizione, di attese e ricordi che si intrecciano nel viaggio della vita.

Un fischio nell’aria, le porte si chiudono e il treno parte. A bordo la mamma e il fratellino: i loro volti si allontanano inesorabilmente. Sulla banchina una piccola di 2 anni, smarrita nel senso letterale e figurato del termine: il suo volto è rigato dalle lacrime, il cuore e tutto il resto dalla paura più grande, quella di restare soli. Nel caso di Fatima, questo il nome della bimba soccorsa alla stazione di Lodi, una paura divenuta tremendamente reale nel momento in cui non ha fatto in tempo ha salire sul quel treno. Cosa avrà pensato in quell’attimo che porterà per sempre con sè, nella memoria o nell’inconscio? Per fortuna, tanto velocemente il treno se ne è andato, altrettanto rapidamente qualcuno si è accorto e preso cura di lei. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

