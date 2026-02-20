Canada elettrica | 650CV e stampa 3D per Vector la sfida automotive

Il Canada ha presentato due concept car elettriche al Canadian International AutoShow 2026, segnando un passo importante nel settore automobilistico. Vector, con 650 cavalli di potenza, si distingue per l’uso di stampa 3D nelle sue parti. La casa automobilistica punta a rivoluzionare la produzione e l’efficienza dei veicoli elettrici. Questi modelli rappresentano una sfida concreta alle tradizionali auto a combustione, spostando l’attenzione sull’innovazione tecnologica e la sostenibilità.

Canada Accelerata: Due Concept Elettriche Lanciano il Paese nella Nuova Era Automotive. Il Canada entra ufficialmente nella competizione globale per la mobilità elettrica con la presentazione di due concept car innovative, Vector e Borealis, svelate al Canadian International AutoShow 2026. L’iniziativa, nata dal progetto “Project Arrow” nel 2023, segna un ambizioso tentativo di trasformare il paese da consumatore a produttore chiave nel settore automobilistico, puntando su tecnologie all’avanguardia e una filiera nazionale rafforzata. Un Cambio di Passo per l’Industria Canadese. L’industria automobilistica mondiale è in piena trasformazione, con l’emergere di nuovi attori da aree geografiche tradizionalmente meno coinvolte nello sviluppo e nella produzione di veicoli.🔗 Leggi su Ameve.eu

